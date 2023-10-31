В Ростовской области ДТП на трассе М-4 привело к ограничению движения

В результате аварии никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Автомобиль "Почты России" попал в ДТП с участием трех грузовиков на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, пострадавших нет, движение на участке ограничено. Об этом журналистам сообщили в Госавтоинспекции региона.

"На 1 002-м километре автодороги М-4 "Дон" водитель автомобиля Scania в составе полуприцепа "Тонар", по предварительным данным, столкнулся с автомобилем MAN в составе полуприцепа Schmitz, который по инерции наехал на автомобиль Lada ["Почты России"] и другой автомобиль MAN в составе полуприцепа Schmitz. <…> Движение осуществляется по правой стороне дороги", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Госавтоинспекции региона, в связи с тем, что автомобильный поток на участке дороги направляется по одной полосе, на трассе образовалась пробка.

По информации Госавтоинспекции, в результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет. Дорожная авария не отразится на обслуживании клиентов - отправлений в машине "Почты России" не было.