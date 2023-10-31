31 октября, 13:09

В Омске из-за 10 долгостроев возбудили дела о халатности и злоупотреблении полномочиями

Жилье не смогли получить 457 человек

ОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц регионального Минстроя, а также о злоупотреблении полномочиями в отношении сотрудников защищающей права дольщиков некоммерческой организации, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. В результате их действий, по версии следствия, 10 многоквартирных домов не сдали в эксплуатацию.

"Следственным управлением СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников одной из некоммерческих организаций в сфере защиты прав граждан участников долевого строительства, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и должностных лиц Министерства строительства Омской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, подозреваемые с 2020 года допустили несколько нарушений прав и законных интересов участников долевого строительства в Омске. В результате 10 многоквартирных домов не сдали в эксплуатацию, из-за этого пострадали 457 человек, которые вложили свои деньги в строительство. 

Теги:
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