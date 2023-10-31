В 2022 году на дорогах Индии каждый час погибали 19 человек

За это время в стране было зафиксировано 461 312 ДТП

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 октября. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий в Индии в 2022 году выросло на 12% и превысило 460 тыс. Как сообщило министерство дорожного транспорта и автомобильных дорог республики, каждый час в стране происходило 53 ДТП, в которых погибали 19 человек.

"В течение 2022 календарного года в штатах и союзных территориях Индии зарегистрировано 461 312 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 168 491 человек и были ранены 443 366 человек", - говорится в распространенном ведомством годовом отчете "Дорожно-транспортные происшествия в Индии - 2022".

По данным Минтранса, число несчастных случаев по сравнению с предыдущим годом выросло на 11,9%, летальных исходов - на 9,4%, травм - на 15,3%. Министерство также сообщает, что намерено принять решительные меры по сокращению числа ДТП.

"Поскольку дорожно-транспортные происшествия имеют многопричинный характер, требуется многосторонний подход для смягчения проблемы благодаря согласованным усилиям всех ведомств как центрального правительства, так и правительств штатов", - указывается в документе.