СК в 2023 году возбудил на 30% больше уголовных дел, связанных с реализацией нацпроектов

По данным ведомства, возбудили 773 уголовных дела

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России в 2023 году возбудил 773 уголовных дела, связанных с преступлениями при реализации национальных проектов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В этом году территориальными следственными органами СК России возбуждено 773 уголовных дела данной категории. Это на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сообщили в ведомстве.

Во вторник глава СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание о результатах расследования преступлений, связанных с реализацией национальных проектов. Он отметил, что государственные программы призваны вывести приоритетные отрасли на кардинально новый уровень, а на их исполнение выделяются значительные бюджетные средства. "СК должен гарантировать целевое распределение бюджетных ассигнований, пресечение преступлений, а также привлечение к ответственности виновных и возмещение ущерба", - цитируют в ведомстве слова Бастрыкина.