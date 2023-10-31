31 октября, 14:10

СК в 2023 году возбудил на 30% больше уголовных дел, связанных с реализацией нацпроектов

По данным ведомства, возбудили 773 уголовных дела

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России в 2023 году возбудил 773 уголовных дела, связанных с преступлениями при реализации национальных проектов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В этом году территориальными следственными органами СК России возбуждено 773 уголовных дела данной категории. Это на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сообщили в ведомстве.

Во вторник глава СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание о результатах расследования преступлений, связанных с реализацией национальных проектов. Он отметил, что государственные программы призваны вывести приоритетные отрасли на кардинально новый уровень, а на их исполнение выделяются значительные бюджетные средства. "СК должен гарантировать целевое распределение бюджетных ассигнований, пресечение преступлений, а также привлечение к ответственности виновных и возмещение ущерба", - цитируют в ведомстве слова Бастрыкина. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация