Суд в Кирове продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову по делу об оправдании терроризма

Он не признал вину

ТАСС, 31 октября. Первомайский районный суд Кирова еще на три месяца продлил срок ареста в отношении аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщила адвокат фигуранта Светлана Сидоркина.

"Только что суд в Кирове продлил Азату срок меры пресечения еще на три месяца, до 6 февраля 2024 года", - сказала собеседница агентства. Защита намерена обжаловать это решение.

Мифтахова задержали 4 сентября на выходе из колонии после отбытия срока за хулиганство. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Вину он не признает. В новом деле речь идет об одобрении Мифтаховым теракта, совершенного в здании УФСБ России по Архангельской области в октябре 2018 года. Во время беседы с заключенными в колонии он одобрил действия террориста, следует из материалов дела.

В январе 2021 года Головинский суд Москвы признал Мифтахова виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия, и назначил ему шесть лет колонии.