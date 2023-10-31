В ГД сообщили, что сумма ущерба аэропорту Махачкалы достигла 285 млн рублей

Депутат от Дагестана Хизри Абакаров при этом отметил, что подсчет продолжается

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценивают в 285 млн рублей, подсчет продолжается.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Дагестана Хизри Абакаров со ссылкой на приглашенных экспертов-оценщиков.

"Сколько средств и сил было потрачено на строительство и реконструкцию всего аэровокзального комплекса в аэропорту Махачкалы. Это средства, которые были направлены в первую очередь на то, чтобы дагестанцам было удобно летать в Хадж, чтобы развивался туризм, а дагестанцы могли больше зарабатывать. Мы пригласили экспертов-оценщиков, которые вычисляют, во сколько обошлись все эти разрушения. Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей, и подсчет еще ведется", - написал в своем Telegram-канале Абакаров.

По словам депутата, участники погромов, помимо уголовной ответственности за захват стратегического объекта, должны возместить материальный ущерб. "Также мы вносим их в черный список аэропорта, они не будут обслуживаться <...> до тех пор, пока весь ущерб не будет возмещен. Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно", - подчеркнул Абакаров.