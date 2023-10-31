В Липецке проверяют школы, детсады и суды после сообщения о минировании

В городе насчитываются 66 школ

ТАСС, 31 октября. Специалисты проверяют порядка 120 объектов в Липецке после сообщения о якобы минировании. В числе объектов школы, детские сады, здания судов, сообщил ТАСС представитель городской Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

"Там и школы, и детские сады, и суды, всего проверяют около 120 объектов", - сказал он.

Представитель ЕДДС уточнил, что в Липецке насчитываются 66 школ, в настоящее время ученики находятся на каникулах. В некоторых Telegram-каналах Липецка сообщается, что проверка ведется из-за полученного письма о якобы минировании зданий.