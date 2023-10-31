31 октября, 14:36

В Чили заявили об отсутствии угрозы цунами после землетрясения у побережья страны

Эпицентр был на расстоянии 81 км к западу от города Вальенар

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,6, которое было зарегистрировано у берегов Чили, не создало условия для формирования цунами. Об этом сообщила во вторник национальная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Гидрографическая и океанографическая служба ВМС сообщает, что характеристики землетрясения не создают условия, необходимые для формирования цунами у берегов Чили", - говорится в сообщении.

Служба проводит оценку возможного ущерба инфраструктуре. К настоящему момент информации о пострадавших нет.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался на расстоянии 81 км к западу от города Вальенар, в котором проживают около 44,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 31 км. 

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