Наталья Асанович, Жасулан Тулепбекову и Денис Ширяев получили по 4,5 года тюрьмы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы назначил по 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима трем бывшим руководителям ООО "РАМ банк", признав их виновными в растрате более 1,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Приговором Пресненского районного суда Москвы подсудимые Наталья Асанович, Жасулан Тулепбеков и Денис Ширяев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Им назначено по 4,5 года колонии соответственно", - сказал собеседник агентства. Суд также назначил им штраф в размере 500 тыс. рублей каждому. По ее словам, данное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

В ходе прений сторон прокуратура просила назначить Асанович и Ширяеву по 9 лет колонии общего режима, Тулепбекову - 9,5 года. Кроме того, гособвинение в качестве дополнительного наказания попросило суд назначить всем троим по 1 млн рублей штрафа.

По версии следствия, с февраля 2016 по июль 2019 года Асанович, являясь членом совета директоров, председателем правления и председателем кредитного комитета ООО "РАМ банк", в составе организованной группы с председателем совета директоров банка и его соучредителем Ширяевым, основным бенефициаром кредитного учреждения Тулепбековым, а также неустановленными лицами заключила соглашения о заведомо невозвратных кредитах с подконтрольными соучастникам организациями. Как установлено следствием и судом, фигуранты уголовного дела растратили более 1,6 млрд рублей, принадлежащих банку, перечислив их на расчетные счета этих компаний и распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями финансисты привели кредитное учреждение к банкротству, настаивало гособвинение.

Уголовное дело расследовал следственный департамент МВД РФ. Судебный процесс проходил с конца лета прошлого года. В отношении неустановленных участников организованной группы материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.