Суд приговорил к пожизненному заключению жителя Карелии, расчленившего соседку

Зломышленник ранее семь раз привлекался к уголовной ответственности

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 октября. /ТАСС/. Верховный суд Карелии вынес приговор ранее судимому 51-летнему жителю Петрозаводска по резонансному уголовному делу об убийстве и изнасиловании девушки 1996 года рождения, тело которой он расчленил и попытался скрыть в болоте. Ему назначили пожизненное заключение в исправительной колонии особого режима, сообщила прокуратура Карелии в своем Telegram-канале.

"С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - сказано в сообщении.

Мужчину признали виновным по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

По данным следственного управления СК РФ по Карелии, сообщение об исчезновении 25-летней жительницы Петрозаводска поступило в правоохранительные органы в июле 2022 года. Под подозрение попал сосед, которого ранее семь раз привлекали к уголовной ответственности. В последний раз он был осужден за изнасилование. В марте 2022 года мужчина освободился из мест лишения свободы и находился под административным надзором по месту жительства.

Следствием и судом установлено, что мужчина попал в квартиру соседки, где совершил в отношении нее преступления сексуального характера, а затем убил, нанеся удар ножом в сердце. Желая скрыть улики, он уничтожил телефон и смарт-часы, расчленил ее тело и вывез в сумках, чтобы спрятать в болоте в Прионежском районе. Кроме того, сосед прибрался в квартире девушки, чтобы избавиться от следов своего присутствия.