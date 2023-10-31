В Рязанской области ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории

Силовикам удалось изъять из оборота около 50 кг мефедрона

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность нарколаборатории. Силовикам удалось изъять из оборота около 50 кг мефедрона, более тонны прекурсоров, а также специальное оборудование и химические реагенты, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Рязанской области пресечена деятельность группы лиц, организовавшей нарколабораторию на территории региона. Производство осуществлялось в частных домовладениях Скопинского района. <...> из незаконного оборота изъято около 50 кг мефедрона, более тонны прекурсоров, а также специальное оборудование и химические реагенты", - говорится в сообщении.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт, пересылка наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере).

Участников группы заключили под стражу, им грозит от 15 лет до пожизненного срока лишения свободы. "Гражданам одной из стран СНГ, в чьи обязанности входило непосредственное производство и расфасовка наркотиков, грозит от 15 лет до 20 лет лишения свободы. Житель Московской области, организовавший незаконное производство и сбыт готовых наркотических средств, имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление. Принимая во внимание эти обстоятельства, ему может грозить наказание в виде пожизненного срока лишения свободы", - дополнили в УФСБ России по Рязанской области.