В Троицке мужчина обстрелял полицейских, задержавших его жену с аэрозольным пистолетом

Полицейские не пострадали

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Мужчина обстрелял из пневматического пистолета полицейских, которые обезвредили его жену, выстрелившую из аэрозольного пистолета в Троицке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел накануне на Академической площади в Троицке. "Установлено, что между двумя женщинами произошел бытовой конфликт. Одна из них приблизилась к полицейским, достала из кармана аэрозольный пистолет и произвела выстрел вверх", - сказал собеседник агентства. Противоправные действия женщины были пресечены.

"В ходе проведения осмотра места происшествия к сотрудникам полиции подошел гражданин, представившийся супругом задержанной, который начал выражаться нецензурной бранью в отношении сотрудников полиции и произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в область груди стража порядка, после чего попытался скрыться и был задержан", - добавили в главке.

Полицейские не пострадали благодаря средствам индивидуальной бронезащиты. 68-летний мужчина и 66-летняя женщина доставлены в территориальный отдел для разбирательства. Материалы, собранные полицейскими, будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.