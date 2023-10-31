Суд отпустил бывшего вице-губернатора Ленобласти Москвина под домашний арест

Бывший чиновник обвиняется во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Приморский суд Санкт-Петербурга отпустил из-под стражи под домашний арест бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об изменении меры пресечения в отношении Михаила Москвина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, два эпизода). Суд избрал Москвину домашний арест по 3 января 2024 года", - говорится в сообщении.

В начале марта Москвина задержали и заключили под стражу по обвинению в получении взяток на сумму более 8,5 млн рублей. По версии правоохранителей, в 2017-2021 годах он брал деньги за общее покровительство на тот момент руководителю АНО "Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области" (ДКРТ) Даниилу Федичеву (ныне - депутат заксобрания Ленобласти, в марте также был помещен под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями).

В апреле Москвина дополнительно обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к растрате бюджетных средств региональным фондом защиты прав дольщиков на сумму не менее 330 млн рублей.

В 2012-2015 гг. Москвин занимал должность председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, затем с 2015 года был вице-губернатором области по строительству, заместителем председателя правительства Ленинградской области по строительству, с февраля 2019 года до 8 августа 2021-го являлся заместителем председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Был назначен руководителем представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве Российской Федерации 9 августа 2021 года, ушел в отставку 17 июня 2022 года.