В Сыктывкаре возбудили дело в отношении дебошира на авиарейсе Иркутск - Москва

Фигурантом дела является 33-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, который избил другого пассажира

СЫКТЫВКАР, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции Сыктывкара возбудили уголовное дело по факту хулиганства в отношении мужчины, который устроил драку на борту самолета "Аэрофлота", летевшего из Иркутска в Москву. 33-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники транспортной полиции города Сыктывкара задержали 33-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он устроил драку на борту самолета, следовавшего из Иркутска в Москву <…>. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что дебошир нанес удары кулаком другому пассажиру, 22-летнему жителю Кемеровской области. На законные требования командира авиалайнера и бортпроводников прекратить хулиганские действия мужчина не реагировал. В результате воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара. Представители службы авиационной безопасности вызвали наряд полиции.

Участников конфликта доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России, где в отношении дебошира составили протокол по признакам правонарушения по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Потерпевший госпитализирован.

Северо-Западная транспортная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, сообщили ТАСС в прокуратуре.