31 октября, 15:47,
обновлено 31 октября, 16:36

Суд в Дагестане арестовал семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Рамазан Рашидов/ ТАСС
© Рамазан Рашидов/ ТАСС

В суде ранее сообщали об аресте пятерых участников беспорядков

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Количество арестованных за беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане выросло до семи.

Читайте также
В ГД сообщили, что сумма ущерба аэропорту Махачкалы достигла 285 млн рублейКомитеты Думы запросят данные о вмешательстве извне в события в Дагестане

Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

Ранее сообщалось об аресте пятерых участников беспорядков.

"Рассмотрено два дела об административном правонарушении по ч 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток", - сказала Мамаева.

В новость были внесены изменения (19:36 мск) - обновлено число арестованных.  

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация