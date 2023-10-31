Суд в Дагестане арестовал семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

В суде ранее сообщали об аресте пятерых участников беспорядков

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Количество арестованных за беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане выросло до семи.

Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

Ранее сообщалось об аресте пятерых участников беспорядков.

"Рассмотрено два дела об административном правонарушении по ч 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток", - сказала Мамаева.

В новость были внесены изменения (19:36 мск) - обновлено число арестованных.