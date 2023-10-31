В Москве задержали главного редактора "Октагон. Медиа" Игоря Рябова

В квартире журналиста проведут обыск

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят в столице следственные действия в рамках уголовного дела в отношении главного редактора издания "Октагон. Медиа" Игоря Рябова. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, после обыска в его квартире Рябов будет доставлен на допрос в следственные органы.

"Рябов задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу, которые проводит Управление по киберпреступлениям МВД. Сейчас с ним ведутся следственные действия", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил деталей задержания Рябова.

По данным собеседников агентства в окружении журналиста, он мог иметь отношение к администрированию анонимных политических Telegram-каналов. С Рябовым также задержана его сотрудница.