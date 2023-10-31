В Херсоне произошли взрывы

Воздушную тревогу в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявляли

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Взрывы произошли второй раз за день в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко.

"Взрывы прогремели в прибрежных районах города", - написал он в Telegram-канале.

Других подробностей не приводится. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Херсоне. Местные власти информировали о разрушении складских помещений в центре города.