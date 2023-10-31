Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО редактора "Радио свобода" Алсу Курмашеву

Она подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах

ТАСС, 31 октября. Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение о содержании в СИЗО редактора радиостанции "Радио свобода" (признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашевой, подозреваемой в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решение Советского районного суда о содержании [Курмашевой] в СИЗО оставлено без изменений. Защита просила заменить меру пресечения на домашний арест", - отметили в суде.

Подозреваемая приняла участие в заседании суда из следственного изолятора по видеосвязи. 23 октября Советский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 декабря.

Курмашеву задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России).

Как стало ранее известно из документов суда, Курмашева является гражданкой РФ и США, замужем, у нее двое детей, фактически она проживает в Праге, судимостей не имеет.