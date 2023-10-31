Пасынок Стаса Намина и его защита не стали обжаловать избрание ему ареста

Романа Новикова обвиняют в убийстве брата и бабушки

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Представитель защиты пасынка рок-музыканта Стаса Намина, обвиняемого в убийстве брата и его бабушки, не стал обжаловать избрание ареста Роману Новикову (Микояну) на два месяца. Как уточнили ТАСС в Истринском городском суде Московской области, где почти две недели назад в закрытом заседании обвиняемому был избран арест до 18 декабря, Новиков тоже не стал подавать жалобу на помещение в СИЗО.

"Апелляционных жалоб представителя обвиняемого и его самого в суд, в том числе по почте из СИЗО, не поступало", - сказала собеседница агентства.

Утром 19 октября в деревне Крюково были найдены тела 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко. По подозрению в убийстве был задержан сын бывшей жены Намина Роман Новиков, ему официально предъявлено обвинение. Новиков признался в совершенном преступлении. Суд в Истре арестовал обвиняемого на два месяца, до 18 декабря

В пресс-службе Центра Стаса Намина ТАСС сообщили, что Новиков "был судим, склонен к азартным играм и употреблению наркотиков". Кроме того, он не был усыновлен музыкантом официально, а фамилию взял самовольно.