В Москве водитель погиб под колесами своего автобуса

Как сообщили в столичном МВД, мужчина, выйдя из кабины, забыл поставить транспорт на ручной тормоз

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Водитель рейсового автобуса, выйдя из кабины, забыл поставить транспорт на ручной тормоз, и погиб под колесами своего автобуса на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Около 21:00 водитель автобуса припарковал транспортное средство без пассажиров на Анадырском проезде и вышел из кабины. Транспортное средство начало самопроизвольное движение и совершило наезд на мужчину", - сообщили в столичном главке.

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

В свою очередь источник ТАСС сообщил, что водитель автобуса забыл включить ручной тормоз во время стоянки.