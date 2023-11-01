31 октября, 21:36,
обновлено 31 октября, 22:24
Военная операция на Украине

В Донецке под обстрелом со стороны ВСУ пострадал оператор телеканала "Звезда"

Арсений Котов/ ТАСС
© Арсений Котов/ ТАСС

По данным компании, он получил осколочное ранение

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Оператор телеканала "Звезда" пострадал в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале "Звезды".

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"Оператор, который работает с нашим телеканалом, получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций ВСУ было выпущено четыре ракеты из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью.

Вечером украинские войска нанесли массированные удары по Буденновскому району Донецка. По информации представительства, за вечер с позиций ВСУ было выпущено 12 ракет из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью. Огонь велся в несколько этапов. В результате обстрела два человека погибли, в том числе сотрудник МЧС, еще двое спасателей и журналисты "Известий" получили ранения. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
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