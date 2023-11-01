В Гамбурге полиция применила водомет на беспорядках в вечер Хеллоуина

Несколько человек задержали, сообщило агентство DPA

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Полицейские применили водомет во время беспорядков в Гамбурге в вечер Хеллоуина. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По его информации, ситуация в Гамбурге была довольно напряженной. Первоначально собралось от 150 до 200 человек, затем их число увеличилось до 300-350. Полицейских забрасывали петардами. Кроме того, были подожжены мусорные баки, обнаружен незажженный коктейль Молотова. Несколько человек задержали, в основном молодежь.

Праздник Хеллоуин отмечается ежегодно в канун католического Дня всех святых - в ночь с 31 октября на 1 ноября. Первоначально Хеллоуин был распространен в англоязычных странах, но в последнее время стал популярным почти во всем мире.