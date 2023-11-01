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Палестино-израильский конфликт

Число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 15

Дмитрий Серебряков/ ТАСС
© Дмитрий Серебряков/ ТАСС

Их признали виновными в совершении административного правонарушения

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Количество арестованных за беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане выросло до 15, еще двоим назначено по 60 часов обязательных работ. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

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"Карабудахкентский районный суд Республики Дагестан рассмотрел 10 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры), в отношении 10 местных жителей, участвовавших в противоправных действиях на территории аэропорта Уйташ. Постановлениями суда все они признаны виновными в совершении административного правонарушения. В отношении восьмерых назначено наказание в виде административного ареста сроком на 8 суток, двоим с учетом состояния здоровья назначено по 60 часов обязательных работ", - сказала Мамаева. 

Ранее сообщалось об аресте семерых участников беспорядков.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтСеверный КавказДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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