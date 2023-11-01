31 октября, 22:06
Военная операция на Украине

Над Курской областью средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Как сообщили в Минобороны, это были беспилотники самолетного типа

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, два БПЛА уничтожены средствами ПВО над Курской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"31 октября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Курской области", - сказали в ведомстве. 

Теги:
РоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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