31 октября, 22:41
Военная операция на Украине

Раненному в Донецке журналисту "Известий" Быковскому провели операцию

Еще одного корреспондента издания Алексея Полторанина готовят к операции

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Журналисту "Известий" Евгению Быковскому, получившему ранение при обстреле Донецка ВСУ, проведена операция, сообщает газета в Telegram-канале.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Журналист "Известий" Евгений Быковский, пострадавший при обстреле Донецка, прооперирован, а корреспондента Алексея Полторанина готовят к операции", - говорится в сообщении.

Вечером 31 ноября украинские войска нанесли массированные удары по Буденновскому району Донецка. По данным Telegram-канала представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций ВСУ было выпущено восемь ракет из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью. Огонь велся в три этапа с разницей в несколько минут. В результате обстрела два человека погибли, не менее семи пострадали, среди которых журналисты и сотрудники МЧС. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеДНР
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