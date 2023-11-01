Раненному в Донецке журналисту "Известий" Быковскому провели операцию

Еще одного корреспондента издания Алексея Полторанина готовят к операции

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Журналисту "Известий" Евгению Быковскому, получившему ранение при обстреле Донецка ВСУ, проведена операция, сообщает газета в Telegram-канале.

"Журналист "Известий" Евгений Быковский, пострадавший при обстреле Донецка, прооперирован, а корреспондента Алексея Полторанина готовят к операции", - говорится в сообщении.

Вечером 31 ноября украинские войска нанесли массированные удары по Буденновскому району Донецка. По данным Telegram-канала представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций ВСУ было выпущено восемь ракет из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью. Огонь велся в три этапа с разницей в несколько минут. В результате обстрела два человека погибли, не менее семи пострадали, среди которых журналисты и сотрудники МЧС.