В Миргороде Полтавской области сообщили о взрывах

В регионе действует воздушная тревога

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в Миргороде Полтавской области Украины, рядом с которым расположен крупный военный аэродром. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области, где есть крупная военно-воздушная база, и Кременчуге Полтавской области, где находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод.

По состоянию на 01:55 мск воздушная тревога действует в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.