В Приморье за сутки зафиксировали девять природных пожаров

Их площадь составила около 1 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Приморском крае за прошедшие сутки составила 994 га, сообщает пресс-служба правительства региона. Особый противопожарный режим расширен на два муниципалитета.

"По информации Минлеса, на территории края в течение суток действовало девять природных пожаров на общей площади 994 гектара. Из них два локализованы в Партизанском округе, шесть потушены. В Партизанском и Ольгинском муниципальных округах введен особый противопожарный режим. В общей сложности такой режим действует в четырех муниципалитетах Приморского края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожары тушили в Партизанском, Анучинском, Ольгинском, Пограничном округах, Спасском районе. В тушении принимали участие около 150 человек и почти 40 единиц техники.

По данным Приморского гидрометцентра, температура воздуха в некоторых районах Приморья в последнюю неделю октября превышала средние значения для этого периода на 7-11 градусов. Сейчас в крае действует особый противопожарный режим. С 29 октября по 1 ноября в Хасанском и Пограничном районах сохраняется чрезвычайная, в южных и восточных районах края - высокая пожарная опасность в лесах по метеорологическим условиям.