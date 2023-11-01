В Приангарье выявили контрабанду лесоматериалов на 466 млн рублей

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, возбудили уголовные дела

ИРКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Иркутской области выявили контрабанду лесоматериалов на сумму более 466 млн рублей. Возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что представителями одного из юридических лиц, занимающихся экспортом лесоматериалов, в период с 2018 по 2019 год в отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2 Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни подано 539 таможенных деклараций на экспорт лесоматериалов объемом более 56 900 куб. м, законность происхождения которых не подтверждена. По указанному факту Иркутской таможней возбуждено три уголовных дела", - говорится в сообщении.

Стоимость лесоматериалов сомнительного происхождения превысила 466 млн рублей. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовных дел.