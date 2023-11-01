В ДНР смотрителя кладбища подозревают в продаже бесплатных могил

Как сообщили в региональном СК, мужчина продавал местным жителям места для захоронения по 35 тыс. рублей за каждое

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) вменяет смотрителю одного из кладбищ Донецка продажу бесплатных мест для захоронения. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении СК.

"В Донецке выявлены новые факты мошенничества сотрудниками организации, оказывающей ритуальные услуги. Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Донецкой Народной Республике расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - сообщили в СК.

По данным ведомства, мужчина продавал местным жителям места для захоронения, которые выделяются бесплатно. Стоимость одного места на кладбище была установлена в размере 35 тыс. рублей. В управлении добавили, что следствие уже выявило несколько эпизодов незаконной деятельности, а также установило причастность к так называемым сделкам других сотрудников ритуальной организации.

"Подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел. С ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств", - уточнили в СК. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.

Ранее в УФСБ по ДНР сообщили ТАСС, что в Донецке задержан первый заместитель руководителя государственной корпорации "Ритуал" по подозрению в мошенничестве.