1 ноября, 02:52

На Таймыре погибли два человека, провалившись под лед на снегоходе

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Двое мужчин погибли на Таймыре, провалившись под лед водоема на снегоходе. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"На Таймыре в районе населенного пункта Хета на одноименной реке Хета двое мужчин (31 год, 45 лет) при передвижении на снегоходе по тонкому льду провалились в занесенную снегом полынью", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что оба мужчины погибли.

На месте ждут приезда полицейских. В МЧС напомнили, что лед на северных реках еще не установился, выход и выезд на него запрещен. 

© Информационное агентство ТАСС
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