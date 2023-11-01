1 ноября, 03:18

На северо-востоке Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,2

Государственное геологическое бюро Австралии сообщило, что очаг залегал на глубине 60 км

СИДНЕЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали на северо-восточном берегу Папуа - Новой Гвинеи недалеко от административного центра густонаселенной провинции Моробе. Об этом сообщило Государственное геологическое бюро Австралии.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился на побережье острова, в 100 км к юго-западу от города Лаэ, в котором живут 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась. 

Теги:
Папуа - Новая Гвинея
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