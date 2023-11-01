В Севастополе объявили воздушную тревогу

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.
В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя уточнили, что в городе приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта.
Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.
"Отбой воздушной тревоги", - написал он в своем Telegram-канале.
Морской пассажирский транспорт, который ранее приостановил движение, возобновил работу.