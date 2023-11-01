1 ноября, 03:51,
обновлено 1 ноября, 04:47

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Как сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, движение морского и наземного общественного транспорта приостановлено

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя уточнили, что в городе приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.

"Отбой воздушной тревоги", - написал он в своем Telegram-канале.

Морской пассажирский транспорт, который ранее приостановил движение, возобновил работу.

  

Теги:
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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