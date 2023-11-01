1 ноября, 04:19

В Севастополе военные применили дымовую маскировку

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, дым виден в районе Севастопольской бухты

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Военные применили дымовую маскировку в районе Севастопольской бухты после объявления воздушной тревоги, написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - написал он.

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

Также временно перекрыто движение по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край и Крым, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам. 

Теги:
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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