В Севастополе военные применили дымовую маскировку

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, дым виден в районе Севастопольской бухты

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Военные применили дымовую маскировку в районе Севастопольской бухты после объявления воздушной тревоги, написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - написал он.

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

Также временно перекрыто движение по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край и Крым, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам.