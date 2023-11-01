Вулканологи предупредили, что потоки с Ключевского могут перекрыть дорогу

Речь идет о трассе Мильково - Козыревск в Усть-Камчатском районе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Грязекаменные потоки с Ключевского вулкана, который за утро три раза выбросил пепел на высоту до 13 км, могут перекрыть автодорогу Мильково - Козыревск в Усть-Камчатском районе, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Ключевской находится в стадии пароксизмального извержения, происходят мощные выбросы пепла. Поток лавы разрушает ледник Богдановича, вследствие чего образуются грязекаменные потоки в направлении к западу от вулкана. Существует высокая вероятность того, что эти потоки выйдут на автодорогу Мильково - Козыревск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что другой лавовый поток вызвал сход грязекаменных потоков по рекам Крутенькая и Кергурич до реки Камчатка, потоки перемыли дорогу восточнее поселка Ключи.

Вулканологи уточняют, что пароксизмальная стадия извержения Ключевского длится обычно около восьми часов, поэтому высока вероятность того, что в ближайшие часы активность исполина снизится.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.