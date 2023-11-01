СК возбудил дело после массового отравления детей в Подмосковье

Как сообщили в областном ведомстве, причиной отравления стала ротавирусная инфекция

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 20 детей в кадетском училище в Луховицах Московской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГСУ СК, причиной стала ротавирусная инфекция.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление детей в одном из училищ Луховиц (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ГСУ отметили, что предварительная причина плохого самочувствия детей - ротавирусная инфекция.

"Запланирован осмотр места, допросы руководства училища и детей. Сведения о произошедшем направлены в Роспотребнадзор, с которым планируется провести следственные действия", - заключили в СК.

В свою очередь в подмосковной прокуратуре сообщили ТАСС, что по данному факту организована проверка. "Луховицкая городская прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельства произошедшего и по ее результатам при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.