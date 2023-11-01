В Уфе после массового отравления детей в игровом центре возбудили дело

Деятельность "Джанго парка" приостановили

ТАСС, 1 ноября. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после массового отравления детей в семейном парке "Джанго парк" в Уфе. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Башкирии.

"После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту группового отравления детей в игровом центре в Уфе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Информация о массовом отравлении детей во время празднования дня рождения поступила 30 октября, а 31 октября ведомство уточнило, что за медицинской помощью обратились девять детей. У них обнаружили норовирус. Деятельность игрового центра приостановили.