В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Информация о разрушениях устанавливается

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области, работа предприятия остановлена. Об этом сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.

"Возник пожар, - написал он в своем Telegram-канале. - Информация о разрушениях устанавливается. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте".

По его словам, к настоящему времени пожар ликвидирован.

Ночью воздушная тревога продолжалась в Полтавской области более четырех часов. Украинские СМИ сообщали о многочисленных взрывах Полтавской, а также Хмельницкой области.