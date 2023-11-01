1 ноября, 05:25

В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Ukrainian Emergency Service via AP, архив
© Ukrainian Emergency Service via AP, архив

Информация о разрушениях устанавливается

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области, работа предприятия остановлена. Об этом сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.

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"Возник пожар, - написал он в своем Telegram-канале. - Информация о разрушениях устанавливается. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте".

По его словам, к настоящему времени пожар ликвидирован.

Ночью воздушная тревога продолжалась в Полтавской области более четырех часов. Украинские СМИ сообщали о многочисленных взрывах Полтавской, а также Хмельницкой области. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
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