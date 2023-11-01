Площадь лесных пожаров в Сахалинской области сократилась почти в четыре раза в 2023 году

В регионе уже началась подготовка к следующему пожароопасному сезону, в частности, специалисты проверяют технику и инвентарь

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Общая площадь лесов, пострадавших от природных пожаров в Сахалинской области в 2023 году, составила около 861 га. Это почти в четыре раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили ТАСС в Агентстве лесного и охотничьего хозяйства региона.

"Общая площадь, пройденная огнем [в 2023 году], составляет 862,8 га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 26 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 3 244,53 га", - рассказали в агентстве. Количество лесных пожаров за этот год также составило 26.

По информации областных властей, работа по защите лесов в регионе от пожаров проводятся по национальному проекту "Экология". На островах уже началась подготовка к следующему пожароопасному сезону. Идет проверка техники, инвентаря, слив воды из системы охлаждения двигателей.