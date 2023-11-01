В Карелии на месте аварии погиб один из пострадавших в ДТП с автобусом

Госпитализировали пять человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 ноября. /ТАСС/. Один из пострадавших погиб после аварии с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля в Петрозаводске, которая произошла поздним вечером 31 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"На месте происшествия погиб пассажир автомашины, то есть его даже не успели доставить [в больницу]", - сказал собеседник ТАСС.

По данным Telegram-канала "Полиция Карелии", авария произошла в 22:40 в районе улицы Правды. Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, после заноса автомобиль столкнулся с автобусом. Погиб 20-летний пассажир иномарки, который находился на заднем правом сидении. Кроме того, в больницу скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести доставили 22-летнего водителя и двоих пассажиров легковушки, а также двоих пассажиров автобуса. По факту ДТП проводится проверка.

По информации ГУ МЧС по республике, в ликвидации аварии участвовали 14 человек и 4 единицы техники. Как ранее сообщал министр здравоохранения региона Михаил Охлопков, на месте ДТП работали четыре бригады скорой помощи.