В Краснодаре за сопротивление полиции арестовали экс-футболиста сборной России Бугаева

Суд назначил ему административный арест сроком на семь суток

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева привлекли к административной ответственности в Краснодаре за оказание сопротивления сотрудникам полиции, которые проверяли его на причастность к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"28 октября Прикубанским районным судом Краснодара рассмотрено дело об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ, возбужденное в отношении Алексея Бугаева. Экс-футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток", - говорится в сообщении.

Бугаев признал свою вину в совершении административного правонарушения, пояснив, что пытался скрыться от сотрудников полиции.