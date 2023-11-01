Руководителя фракции в Заксобрании Красноярского края задержали по подозрению в коррупции

Дело ведет управление СК на транспорте

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Александра Глискова задержали по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"Задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Делом занимается управление Следственного комитета на транспорте", - сообщил собеседник агентства, добавив, что другими подробностями не располагает.

Официальный Telegram-канал депутата Глискова подтвердил информацию о его задержании. "Сегодня с утра был задержан лидер нашей команды руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Александр Александрович [Глисков], и сейчас в офисе партии проводятся обыски", - говорится в сообщении. Комментариями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ ТАСС пока не располагает.

Глисков родился в 1972 году. Закончил юридический факультет Красноярского государственного университета. С 2008 по 2016 год - депутат горсовета, был вице-спикером муниципального парламента. С 2016 года - депутат Законодательного собрания края. В сентябре 2023 года баллотировался в губернаторы края от ЛДПР. Набрал 11,32% и занял второе место, уступив Михаилу Котюкову, занимавшему на тот момент пост врио губернатора.