1 ноября, 07:20

В Находке из-за отключения насосной станции 32 тыс. человек остались без воды

Прекращено водоснабжение 219 домов и 25 социальных объектов, рассказали в прокуратуре Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Аварийное отключение насосной станции в городе Находка Приморского края привело к отключению подачи воды в 219 многоквартирных жилых домах, где проживают более 32 тыс. жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

"В результате планового отключения электроснабжения аварийно прекращено холодное водоснабжение 219 многоквартирных домов, в которых проживает более 32 тыс. человек и 25 социальных объектов Находкинского городского округа. Обеспечен подвоз воды жителям", - говорится в сообщении.

Прокуратура города даст оценку исполнению требований законодательства при предоставлении коммунальной услуги и причинам отсутствия резервного источника питания. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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