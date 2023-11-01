В Крыму заявили о ложных сообщениях о минировании учебных заведений

По словам советника главы республики Олега Крючкова, специальные службы проводят проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Массовые ложные сообщения о минировании детских садов, школ, техникумов и госучреждений поступили экстренным службам в Республике Крым, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"Поступают массовые фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов, училищ. Специальные службы проводят проверку согласно алгоритму действий в подобных ситуациях", - говорится в сообщении.

Крючков призвал жителей доверять только официальной информации. В беседе с ТАСС советник уточнил, что сообщения поступили на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.