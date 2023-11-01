В Москве трое подростков задержаны за избиение сверстника из группировки "Рёдан"

Инцидент произошел на парковке торгового центра на Ходынском бульваре

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Группа подростков избила сверстника на парковке торгового центра на Ходынском бульваре в Москве, трое из них задержаны, остальных ищут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"29 октября группа подростков, находясь на парковке одного из торговых центров, расположенных на Ходынском бульваре в городе Москве, избили сверстников. Трое несовершеннолетних задержаны в порядке ст. 91 УПК. С ними проводятся следственные действия", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных. "Следователями столичного СК совместно с оперативными службами проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению преступления", - отметили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что нападение было совершено на участника неформальной молодежной группировки "Рёдан".