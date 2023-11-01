СК расследует обстрел Донецка, при котором пострадали девять и погиб один человек

По данным ведомства, в результате обстрела Буденновского района при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник МЧС

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи СК РФ расследуют факты обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Буденновского района Донецка, где 31 октября один человек погиб и девять пострадали от огня украинской армии. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

"Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими националистами территории Донецкой Народной Республики. Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.

По данным СК, в результате обстрела Буденновского района Донецка при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей ранены. Также ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, в том числе трое журналистов издания "Известия".

Вечером 31 октября украинские войска нанесли массированные удары по Буденновскому району Донецка. По данным Telegram-канала представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций ВСУ было выпущено восемь ракет из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью. Огонь велся в три этапа с разницей в несколько минут.