1 ноября, 07:29
Военная операция на Украине

СК расследует обстрел Донецка, при котором пострадали девять и погиб один человек

По данным ведомства, в результате обстрела Буденновского района при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник МЧС

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи СК РФ расследуют факты обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Буденновского района Донецка, где 31 октября один человек погиб и девять пострадали от огня украинской армии. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

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"Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими националистами территории Донецкой Народной Республики. Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.

По данным СК, в результате обстрела Буденновского района Донецка при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей ранены. Также ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, в том числе трое журналистов издания "Известия".

Вечером 31 октября украинские войска нанесли массированные удары по Буденновскому району Донецка. По данным Telegram-канала представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций ВСУ было выпущено восемь ракет из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью. Огонь велся в три этапа с разницей в несколько минут. 

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© Информационное агентство ТАСС
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