В Татарстане за шпионаж задержали подрядчика "Нижнекамскнефтехима"

По данным Telegram-канала Shot, подозреваемый шпионил за стратегическими объектами в пользу ВСУ

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Информация о задержании сотрудника "Нижнекамскнефтехима" по подозрению в шпионаже в пользу Украины не соответствует действительности, речь идет о работнике подрядной организации. Об этом заявили в компании.

"Опубликованная в социальных сетях информация о том, что задержанный по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства человек - сотрудник "Нижнекамскнефтехима" является не достоверной. По имеющейся на данный момент информации подозреваемый - сотрудник одной из подрядных организаций", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в Татарстане задержали сотрудника нефтяной компании, который шпионил за стратегическими объектами в пользу ВСУ. По данным издания, он через мессенджеры получал различные задания, в основном касающиеся разведки на оборонно-промышленных предприятиях Татарстана.