В Челябинске таможенники пресекли незаконный вывоз за границу €13 тыс.

Авиапассажир заявил, что не знал о необходимости задекларировать наличные, сообщили в пресс-службе таможни

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Таможенники в международном аэропорту Челябинск (Баландино) имени И. В. Курчатова пресекли попытку пассажира вывезти незаконно в Турцию €13 тыс. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

"В аэропорту Баландино таможенники пресекли вывоз валюты в большом размере. Авиапассажир, прошедший в "зеленый коридор", вез <…> $10 тыс. и €13 тыс.", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что таможенникам гражданин заявил, что не знал об обязанности задекларировать наличные, превышающие сумму в $10 тыс.

По данным пресс-службы, с начала года челябинские таможенники пресекли попытки незаконного вывоза валюты на сумму свыше 6 млн рублей.