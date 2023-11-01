Полиция задержала подозреваемого в поджоге ресторана в центре Ярославля

Им оказался экс-депутат городской думы Дмитрий Соколов

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге веранды ресторана "Сквер" в центре Ярославля, в результате пожара с обширными ожогами госпитализировали женщину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

"В результате оперативных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области задержан гражданин 1989 года рождения, который, по имеющимся данным, причастен к инциденту, произошедшему в ночь с 30 на 31 октября на Первомайском бульваре Ярославля", - сообщили в пресс-службе.

Мужчину передали следственным органам. По данным следствия, возгорание произошло в результате умышленного поджога.

По данным местных СМИ, задержанный - бывший депутат муниципалитета (гордумы) Ярославля Дмитрий Соколов. 31 октября он пытался уехать из региона в сторону Москвы, его задержали на трассе "Холмогоры". В марте Соколова оштрафовали за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Пожар произошел в ночь на 31 октября на веранде ресторана "Сквер" в центре Ярославля, около Театра драмы имени Федора Волкова - старейшего театра России. Площадь возгорания составила около 60 кв. м, у ресторана полностью сгорела веранда. При пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали. Следственные органы УМВД России по Ярославской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Прокуратура изъяла уголовное дело из производства и передала в следственное управление СК РФ по Ярославской области. Дело было переквалифицировано на ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).