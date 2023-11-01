В Петербурге сотрудница НИИ перевела мошенникам почти 13 млн рублей

Как уточнили в полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции разыскивают мошенников, которым 68-летняя местная жительница перевела 12,8 млн рублей, взятые в кредит по их же указанию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"31 октября в полицию обратилась 68-летняя женщина из дома №6 по Антокольскому переулку с заявлением о том, что в период с 4 по 26 октября ей неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных банков, сообщали, что на ее имя злоумышленники пытаются взять кредиты и для их предотвращения необходимо самой взять кредиты и перевести их на безопасный счет. После этого потерпевшая через различные банки взяла в кредит 12 803 728 рублей и перевела на указанные неизвестными счета", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, потерпевшая работает в научно-исследовательском институте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.