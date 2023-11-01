Директора гостиницы в Башкирии осудили за махинации с туристическим кешбэком

Ущерб оценили на сумму более 11,5 млн рублей

УФА, 1 ноября. /ТАСС/. Директора гостиницы в Башкирии осудили на 4,5 года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Он оформил возврат туристического кешбэка на лиц, не покупавших путевки, и незаконно получил возврат более 11,5 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Сибайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя ООО "Издательство "Южуралпечать", оказывающего, в том числе услуги в сфере туризма. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в декабре 2021 года обвиняемый, являющийся директором гостиницы, стал участником программы туристического кешбэка - возврата 20% стоимости путевок. Для этого он нашел 67 человек, на которых за денежное вознаграждение в размере от 600 до 3 тыс. рублей оформил кешбэк. Используя специально открытые банковские счета этих людей, он оплатил туристические услуги в своей гостинице из собственных денег и в дальнейшем оформил частичный возврат расходов по госпрограмме. Имея доступ ко всем счетам тех людей, он завладел более 11,5 млн рублей.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и взыскал причиненный преступлением ущерб в размере почти 9 млн рублей", - добавили в прокуратуре.

По данным пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии, факт преступления выявили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики. В целях обеспечения исполнения приговора на принадлежащее обвиняемому нежилое здание стоимостью более 16 млн рублей был наложен арест.